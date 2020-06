Werken aan kruispunt Zonneke hervatten ten laatste op 9 juni Wouter Demuynck

02 juni 2020

13u34 1 Geel Ten laatste op 9 juni zal de aannemer de werken aan het kruispunt Zonneke in Geel hervatten. De werken lagen er door de coronacrisis, met uitzondering van nutswerken, stil sinds midden maart.

Op 7 mei begonnen de nutsmaatschappijen weer te werken aan het kruispunt Zonneke, het kruispunt van Pas met Waterstraat en Stelenseweg in Geel. Die werken moesten gebeuren alvorens de rioleringswerken konden aanvatten.

Tijdens de coronacrisis was de aannemer van de rioleringswerken en wegenbouw noodgedwongen op andere werven, waar geen nutswerken gedaan moesten worden, aan het werk. De aannemer kon daardoor niet meteen aansluitend op de nutsmaatschappijen de werken aan het kruispunt hervatten, maar heeft nu wel bevestigd dat de werken ten laatste op 9 juni opnieuw zullen starten.

Bouwverlof

“Als hij elders eerder klaar is, kan dat ook vroeger zijn. Wij hebben uiteraard gevraagd dat het kruispunt zo snel mogelijk klaar is. We streven ernaar om het kruispunt Zonneke tegen het bouwverlof klaar te hebben en de planning van de aannemer is om uiterlijk 4 juli klaar te zijn”, klinkt het bij de stad.

Na het bouwverlof is voorzien dat fase 2 van de werken zal kunnen starten. Dan wordt de Pas tussen het kruispunt Zonneke en kruispunt met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef aangelegd.