Werken aan kruispunt Tessenderloseweg met Winkelom kunnen toch starten: “Beter doorwerken nu verkeer verminderd is” Wouter Demuynck

01 april 2020

16u34 8 Geel Ondanks de coronamaatregelen kunnen de werken aan het kruispunt van Tessenderloseweg met Winkelom in Geel toch doorgaan zoals gepland. De heraanleg van het kruispunt start op 6 april en duurt ongeveer tot 20 mei.

De heraanleg van het kruispunt is de vierde en laatste fase van de werken op Kiezel en Tessenderloseweg tussen Geel en Meerhout. De weg zal opnieuw worden aangelegd en voorzien worden van een gescheiden rioleringsstelsel. “De aannemer neemt uiteraard de nodige voorzorgen om de verspreiding van het coronavirus onder werknemers tegen te gaan”, klinkt het bij de stad.

Kruispunt afgesloten

Om de werken vlot en veilig te laten verlopen is het nodig om het kruispunt af te sluiten voor alle verkeer. De omleiding voor het gemotoriseerd verkeer loopt langs Koning Albertstraat, de brug over het Albertkanaal in Stelen en Amocolaan. Voor de fietsers loopt de omleiding langs Seppendijk, Wilders en Maneshoeven.

Sluipverkeer

Om sluipverkeer te ontmoedigen zal het binnengebied tussen Winkelomseheide, Koning Albertstraat en het Albertkanaal enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. “Onder plaatselijk verkeer vallen ook leveringen en landbouwers die in deze zone grond bewerken of daar een boerderij hebben. De politie voert regelmatig controles uit op de naleving hiervan.”

Minder verkeer

Volgens de stad was het niet de bedoeling om het kruispunt van Tessenderloseweg met Winkelom samen met het kruispunt Zonneke - waar de werken nu stilliggen door de coronacrisis - open te leggen. “Maar doordat het verkeer nu zoveel verminderd is wegens de coronamaatregelen vonden de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer dat het toch beter was om nu wel door te werken, zodat de hinder beperkter is als de coronamaatregelen worden afgebouwd.”