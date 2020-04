Werken aan fietsostrade hervatten Wouter Demuynck

10 april 2020

13u15 2 Geel De werken aan de fietsostrade Herentals-Balen tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol zijn opnieuw opgestart, nadat ze eerder werden opgeschort door de coronacrisis.

“Momenteel zijn kranen bezig met het afgraven van grond in het Molse gedeelte. Door de hevige regenval in februari stond een deel van de werf tussen Heistraat en de grens met Mol een tijd onder water. Zodra deze zone voldoende droog is, wordt ook daar verder gewerkt”, klinkt het bij de stad.

Door de social distancing-maatregel kunnen de werken nog niet op volle snelheid starten, maar in de mate van het mogelijke wordt er doorgewerkt.