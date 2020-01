Welzijnscampus Geel klaar in zomer van 2021: “Mensen met welzijnsvragen nog gerichter helpen” Wouter Demuynck

20 januari 2020

18u30 1 Geel Midden dit jaar wordt het startschot gegeven voor de bouw van de Welzijnscampus Geel, dat de Geelse werkingen van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen zal centraliseren. Zo zal de jongerenwerking er haar plek hebben en is er eveneens plaats voorzien voor tijdelijke opvang van dak- en thuislozen.

Voor de Welzijnscampus Geel slaan de stad en CAW De Kempen de handen in elkaar. Die laatste is de bouwheer van het project, het stadsbestuur stelt de grond gratis ter beschikking door middel van een erfpacht. In het meerjarenplan heeft de stad een bijdrage van 500.000 euro voor de bouwwerken voorzien, wat overeen komt met ongeveer 12% van de totale bouwkosten. Het overige deel draagt CAW De Kempen.

De nieuwbouw zal in de plaats komen van ontmoetingscentrum Den Echo op de Diestseweg. De sloopwerken van het oude gebouw gaan begin februari al van start. De hoofdingang van de site komt langs de kant van de nieuw aan te leggen woonwijk Wijdbosch.

Centralisatie

In het gebouw worden de bestaande Geelse werkingen van CAW De Kempen gecentraliseerd. Momenteel zijn de verschillende diensten immers verspreid over meerdere locaties. “Zo verhuizen onder meer de jongerenwerking (JAC) en de onthaal- en begeleidingsteams naar de nieuwbouw. Dat geldt ook voor de residentiële opvang, waar ze voor tijdelijke huisvesting voor dak- en thuislozen zorgen”, zegt Liesbeth Lambrecht, stafmedewerker van CAW De Kempen.

Ook de stad en het OCMW beschikken over een aantal ruimtes in de nieuwbouw. Ter vervanging van Den Echo komt er een grote ontmoetingsruimte voor de dienst gelijke kansen en ook voor enkele studio’s voor noodopvang is er plaats voorzien. “In de nieuwbouw kunnen het CAW en de stad zo de inwoners van Geel en omstreken met welzijnsvragen nog gerichter helpen. Met deze bijzondere samenwerking zorgen we ook voor een efficiënte besteding van middelen.”

Ingebruikname zomer 2021

Het gebouw is een ontwerp van het Turnhoutse architectenbureau Architects in Motion. “Het is een eenvoudig volume van drie bouwlagen, volledig bekleed met leien. De gevels aan de kopse kanten bestaan uit grote glaspartijen. Ondergronds is er parkeerplaats voor de medewerkers van beide organisaties.”

Enkele weken geleden kreeg CAW De Kempen groen licht van de Vlaamse overheid voor de bouw van de Welzijnscampus. In het midden van dit jaar kunnen de bouwwerken starten. Het CAW verwacht het gebouw in de zomer van 2021 in gebruik te nemen.