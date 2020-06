Warme bakker vereeuwigt bekende Geelse oehoekuikens in chocolade: “Dat verhaal kon ik niet laten liggen” Wouter Demuynck

19 juni 2020

14u28 3 Geel De Geelse oehoekuikens zijn inmiddels verhuisd naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, maar dankzij bakker Peter Steurs zijn de uilskuikens toch niet helemaal verdwenen uit de stad. Sinds vrijdag verkoopt hij in zijn bakkerij immers chocolade oehoekuikens.

Het fantastische verhaal van Jos Baart, die in zijn plantenbak op zijn balkon in het centrum van Geel opeens een nest van drie oehoekuikens had, hield Geel een tijdlang in de ban. Op sociale media postte Jos regelmatig een update over de uilskuikens en na verloop van tijd werden de oehoe’s zelfs een heuse toeristische attractie. Heel wat Gelenaars zakten af naar de hoek van de Stationsstraat met de Nieuwstraat om toch maar een glimp op te vangen van de oehoe’s op het dakappartement.

Val van het balkon

Aangezien de oehoejongen steeds vaker van het balkon vielen en zo op de openbare weg belandden, besloot Jos Baart begin juni om ze naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek te brengen. De Gelenaars zijn hun teerbeminde uilskuikens echter nog niet vergeten. Het verhaal bracht bakker Peter Steurs op het idee om de oehoekuikens in chocolade te vervaardigden.

Vindingrijke bakker

“Ik had eerst naar Jos gebeld om te vragen of ik dat kon doen. Hij zag dat helemaal zitten. Ik kon dit verhaal natuurlijk niet laten liggen. Er was iemand die me vorige week al een bericht had gestuurd: ‘zeg, hoe zit het?’ Die was al ongeduldig aan het worden, het is al zo ver gekomen dat mensen een creatie van mij verwachten als er zoiets bijzonders voorvalt (lacht). Dat is wel leuk natuurlijk.”

De vindingrijke bakker is dan ook allerminst aan zijn proefstuk toe. Eerder lanceerde hij al opmerkelijke producten zoals bier- en jeneverbrood, Pokémonfiguurtjes in marsepein, zijn eigen gin en allerlei lekkernijen in het thema van het Wereldkampioenschap voetbal.

Nog meer varianten

Sinds vrijdag zijn de oehoekuikens in melkchocolade, in twee kleuren, verkrijgbaar in de bakkerij van Peter Steurs. “Ik heb het niet te speciaal gemaakt, zodat iedereen het gaat lusten. Dat was wel de bedoeling.” Van de uilskuikens hebben we het laatste trouwens nog niet gezien. Bakker Peter Steurs broedt immers ook nog op een creatieve verwerking van de oehoe’s in marsepein, een broodje en een koekje.