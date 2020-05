Wachtrij voor containerpark reikt tot in woonwijk: “Kom enkel als het echt niet uitgesteld kan worden” Wouter Demuynck

26 mei 2020

18u20 1 Geel Wie dezer dagen naar het containerpark in Geel wil gaan, trekt daarvoor best genoeg tijd uit. De lange wachtrijen zijn niet nieuw, maar zijn sinds de heropening tijdens de coronacrisis volgens buurtbewoner Marc Sannen enkel maar erger geworden. Dinsdagochtend reikte de wachtrij tot aan zijn woning in Poiel, die iets meer dan 500 meter verwijderd is van het containerpark. “We hebben al heel wat maatregelen overwogen, maar vooral de grootte van het park is een probleem en we merken sinds vorige week ook een grote toevloed aan mensen op”, zegt IOK-woordvoerster Katleen Mertens.

Het is al langer bekend dat het containerpark op Drijhoek, vlak naast de Westelijke Ring, veel te klein is. Intercommunale IOK en het stadsbestuur maken dan ook werk van een nieuw containerpark in Winkelom, maar voorlopig moeten de Gelenaars zich nog wenden naar het huidige containerpark. Dat leidt dezer dagen tot lange files waarbij je minstens een uur moet aanschuiven. Dinsdagochtend rond 9.45 uur legde bewoner Marc Sannen een file van 500 meter vast, vlak tot aan zijn deur in Poiel.

Geïrriteerd

De buurtbewoner vindt dat er in het containerpark een te grote beperking van het aantal toegelaten wagens geldt. “Heel wat Gelenaars menen dat die beperking volledig onterecht is, aangezien het risico op besmetting erg beperkt is. Op een containerpark is er immers geen tijd en ruimte om te ‘socializen’ en kan er voldoende afstand gehouden worden”, aldus Marc Sannen, die aan IOK vraagt om maatregelen te treffen.

“Er wordt geen enkele compenserende maatregel genomen, zoals bijvoorbeeld het langer openhouden van het park of door te differentiëren in de afvalstromen. Dat is niet alleen kortzichtig en weinig klantgericht, het zorgt ook voor meer sluikstorten. Mensen raken ook behoorlijk geïrriteerd door al dat wachten, zeker als dan ook nog eens blijkt dat je je afval niet kwijtraakt wegens geen ophaling of dat na een uur wachten de poort voor je neus doodleuk dichtzwaait.”

Werken op afspraak geen oplossing

IOK-woordvoerster Katleen Mertens erkent dat er vooral in hun containerpark in Geel een probleem is qua wachtrijen. “Dat heeft alles te maken met de locatie en vooral de grootte van het park, waardoor er maar een beperkt aantal wagens is toegelaten. We zijn al enkele jaren bezig met een nieuwe locatie, maar daar zijn we nu niets mee”, aldus Mertens.

“We hebben wel al enkele scenario’s overwogen, zoals werken op afspraak. Maar bij andere intercommunales hebben we gezien dat dat geen oplossing is: er kunnen dan nog minder bezoekers verwerkt worden en bezoekers zijn niet blij als ze pas over vijf weken kunnen komen. Camera’s plaatsen, zodat mensen kunnen zien hoe lang de wachtrij is, biedt volgens ons ook geen oplossing omdat de situatie al anders kan zijn tegen dat de mensen in hun auto zitten.”

Historische hoeveelheden verfpotten

Bij IOK nemen ze sinds vorige week bovendien een sterke stijging van het aantal bezoekers waar. “De reden daarvoor is dat sinds vorige week klein gevaarlijk afval (kga) weer mag aangevoerd worden. We zien echt historische hoeveelheden verfpotten, sommigen van wel 15 jaar oud, binnengebracht worden. Het is momenteel echter niet de bedoeling om spullen die je tijdens het rommelen in je kelder of op je zolder gaat binnenbrengen”, vervolgt Mertens.

Enkele parken hebben vandaag (dinsdag, red.) zelfs aangegeven dat ze hun kga-boxen gaan sluiten omdat ze de hoeveelheden niet kunnen verwerken, hoewel we extra boxen hadden gekocht. Ook privé-firma’s die instaan voor de ophaling worden overstelpt. Kom dus enkel naar het containerpark als het echt niet uitgesteld kan worden, bijvoorbeeld met een verhuis.”