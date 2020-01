Vrouwvriendelijke en laagdrempelige erotische winkel opent op de Pas: “Voor vrouwen vaak nog niet evident zo’n winkel binnen te gaan” Wouter Demuynck

19 januari 2020

14u14 0 Geel Noem het geen seksshop, wel een erotische belevingswinkel. Op de Pas in Geel opende dit weekend Peaches & Cream, dat zich vooral richt op de seksualiteit van vrouwen. Met lezingen en workshops zet zaakvoerster Sanne Van Lierde de beleving helemaal centraal - wat dacht u bijvoorbeeld van een sessie ‘piemel pimpen’?

Na een zevental jaren een filiaal van Leonidas in Antwerpen te hebben uitgebaat, was Sanne Van Lierde (30) op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Waarom geen erotische winkel openen, had ik eerst voor de grap gezegd tegen mijn partner. We waren al eens naar Libidos in Herentals geweest, maar dat was niet echt ons ding”, vertelt Sanne.

Laagdrempelig

Sanne ging verder met haar idee om een alternatief te bieden voor de traditionele erotheken. Peaches & Cream - vernoemd naar het gelijknamige nummer van 112 - is dan ook vooral gericht op de vrouwelijke seksualiteit. “De meeste erotica is nogal plat en gericht op mannen. Ik ben gegaan voor een vrouwvriendelijke erotische winkel die ook laagdrempelig is. Het is heel licht ingericht met zachte kleuren en zonder expliciet naakt”, vervolgt Sanne, die voltijds in de winkel staat maar af en toe wel wordt bijgestaan door haar partner Ken Leysen.

“De etalage hebben we ook aangepast opdat er niets te choquerend staat. Het is helemaal niet moeilijk om hier binnen te komen. Bij traditionelere winkels is alles afgeplakt, maar zo geven wij aan dat het oké is om ook dit deel te verkennen. Ik merk immers dat het voor veel vrouwen nog niet evident is om zo’n winkel binnen te stappen.” Voor wie de drempel op klaarlichte dag toch nog te hoog is, zijn er op donderdag en vrijdag aangepaste openingsuren. Dan is de winkel open tot 21 uur.

Belevingswinkel

Zelf omschrijft Sanne haar zaak als een erotische belevingswinkel. “Je mag hier alles ruiken en vastpakken. De mensen mogen ook alle lingerie passen, wat in vele erotica-winkels niet toegelaten is. Ook voor mannen is er trouwens ondergoed te vinden.” Naast lingerie en de nodige speeltjes verkoopt Peaches & Cream onder andere ook massagekaarsen, doe-kaarten voor bedavonturen, een assortiment BDSM en allerlei cadeaupakketten.

Beleving is er ook met de workshops en lezingen die Sanne zal organiseren in een aparte lesruimte. Zo staan er workshops gepland rond burlesk dansen en het make-upmerk Bellapierre. De opvallendste workshop is evenwel de workshop ‘piemel pimpen’ in de vrijgezellenformule. “We hebben toch al twee aanvragen gekregen”, lacht Sanne. “De dames beschilderen dan een gipsen penis en maken er een echt kunstwerkje van. Dat is natuurlijk vooral ludiek bedoeld, met een hapje en drankje erbij. Je kan je al voorstellen hoe het eraan toegaat in een ruimte vol met giechelende dames.”

De producten van Sanne lijken alvast aan te slaan. “Vrijdag was er een openingsreceptie voor familie en vrienden, waar zo’n 90 mensen aanwezig waren. Ik heb al meteen heel veel verkocht, ook al was dat niet per se de bedoeling. Ook vandaag (zaterdag, red.) loopt het volk aardig binnen. De reacties zijn enkel maar positief. Ze vinden dat het leuk is aangekleed en bevestigen dat het een plek is waar het taboe niet aanwezig is.”