Vrouw verkoopt via facebook namaakspullen als dure merkproducten JVN

03 september 2019

14u12 0 Geel De 30-jarige Marian M. uit Geel is tot een gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel veroordeeld. Ook de opgelegde boete van 4.000 euro is voor de helft met uitstel uitgesproken. De vrouw lichtte via facebook mensen op door zogezegd exclusieve merkartikelen te verkopen, maar in werkelijkheid ging het om namaak.

Het handeltje van Marian M. duurde een paar jaar. Ze bood via haar besloten facebookgroep ‘I love shoes & bags’ onder meer merken aan zoals Christian Dior, Nike, Chanel en Louis Vuitton. Ze gebruikte een profiel met een valse naam, maar kon uiteindelijk worden opgespoord aan de hand van haar IP-adres. Tijdens een huiszoeking werden dozen vol namaakspullen gevonden. Die kocht ze goedkoop aan bij leveranciers in het buitenland. De garage stond vol met postpakketten die klaarstonden om – voor veel geld - te verzenden naar klanten. De vrouw maakte zo vele duizenden euro’s winst. “Het ging om een professioneel georganiseerde handel. Ze was er dagelijks mee bezig”, vertelde de aanklager tijdens het proces. “De beklaagde wist

perfect waar ze mee bezig was en lichtte de leden van de groep volkomen bewust op.”