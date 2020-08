Vrouw kritiek na nachtelijke keukenbrand in woning Jef Van Nooten

10 augustus 2020

10u45 2 Geel Een vrouw uit Geel is maandagochtend in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand was uitgebroken in haar woning. Haar echtgenoot raakte nog op eigen kracht uit de woning. Het huis is onbewoonbaar.

De brand deed zich in de nacht van zondag op maandag voor in de woning van een koppel zeventigers aan Kievermondeveld in Geel. Het vuur ontstond rond 3 uur in de keuken van de woning. “De man die er woont is op eigen kracht buiten geraakt. Hij heeft wel rook ingeademd en ligt op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis in Geel”, vertelt een woordvoerder van het parket.

Stabiel

De echtgenote van de man is er erger aan toe. Zij moest uit de brandende woning worden gehaald en werd naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Antwerpen gebracht. “Haar toestand was kritiek, maar intussen zou ze stabiel zijn”, aldus nog de parketwoordvoerder.”

Oorzaak

De zoon des huizes woont vlakbij. Hij was snel ter plaatse en is lichtgewond geraakt. De woning is onbewoonbaar door de roet- en rookschade die de keukenbrand veroorzaakte. “De oorzaak voor de brand is nog onbekend. Het labo gaat nog ter plaatse voor een onderzoek, maar voorlopig gaan we uit van een accidentele brand.”