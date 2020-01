Vrouw besteelt als huishoudhulp jarenlang bejaarden Toon Verheijen

31 januari 2020

16u54 0 Geel Een 33-jarige vrouw uit geel riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden omdat ze in 2016 een aantal gepensioneerden voor bedragen tot meer dan 40.000 euro heeft opgelicht. De verdacht was toen aan de slag als thuishoudhulp.

W.D.R. was tussen 2008 en 2016 tewerkgesteld als thuishulp bij bejaarde en hulpbehoevenden. Ze werkte voor de vzw SoWel. Een van haar taken was onder meer het mee beheren van de bankrekeningen van de klanten. Ze deed dat onder meer voor een 87-jarige man en een 70-jarige alleenstaande man met een handicap. Toen een van de slachtoffers op een bepaald moment telefoon kreeg van Bol.com over een bestelling - voor een zwangerschapstest - ging de bal aan het rollen. De vrouw blijkt jarenlang geld van de rekeningen van de mannen naar zichzelf overgeschreven te hebben, cash afhalen voor eigen gebruik en ook online aankopen doen bij Bolcom Zalando, Herbalife of Weight Watchers.

De oudste van de twee mannen werd in totaal opgelicht voor bijna 36.000 euro. De 70-jarige man verloor 10.000 euro. De vrouw werd ontslagen, maar is ondertussen terug aan de slag als huishoudhulp, maar volgens haar raadsman heeft ze geen financiële verantwoordelijkheden. De rechter velt een vonnis op 28 februari.