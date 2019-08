Vrouw (61) zwaargewond na botsing tussen twee fietsers Jef Van Nooten

22 augustus 2019

In de Brandemolenstraat in Geel zijn woensdagnamiddag rond 16.15 uur twee fietsers op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde toen de twee fietsers gelijktijdig een kruispunt op reden. Een 61-jarige vrouw uit Geel kwam zwaar ten val. Ze is zwaargewond, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser, een 26-jarige man uit Zoersel, liep lichte verwondingen op.