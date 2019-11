Vrouw (23) doodgereden terwijl ze met haar man aan het bellen is Wouter Demuynck

13u56 0 Geel Op het bedrijventerrein van slachthuis Sopraco, in de Kalverstraat in Geel, is donderdagavond omstreeks 17 uur een 23-jarige werkneemster om het leven gekomen bij een aanrijding.

De 23-jarige Roemeense was net met haar man aan het bellen, vermoedelijk om af te spreken wanneer hij haar zou oppikken, toen ze aangereden werd door een vrachtwagen. De chauffeur, een 49-jarige man, had haar wellicht niet gezien omdat ze naast of achter een andere vrachtwagen stond. Het slachtoffer kwam onder zijn vrachtwagen terecht, en overleefde het niet.

“De vrachtwagenbestuurder heeft niets gemerkt van de aanrijding”, aldus burgemeester Vera Celis (N-VA). “Getuigen hebben hem doen stoppen toen ze de vrouw zagen liggen. De chauffeur zelf was erg aangedaan door de feiten.”

Ook het parket gaat uit van een tragisch ongeval.