Vrijwilligers voor vijfjaarlijkse Dimpnadagen gezocht Wouter Demuynck

17 oktober 2019

18u34 0 Geel Gelenaars die willen meewerken aan het massaspektakel GheelaMania kunnen zich vanaf nu daarvoor inschrijven via het vrijwilligersplatform. De inschrijvingen voor de Sint-Dimpna Ommegang, waarvoor zo’n 1.600 vrijwilligers worden gezocht, worden nog later dit jaar geopend via hetzelfde portaal.

In mei 2020 staat Geel opnieuw een maand lang volledig in het teken van haar patroonheilige Sint-Dimpna. Hoogtepunten van de vijfjaarlijkse festiviteiten zijn de Ommegang en het massaspektakel GheelaMania, waarin de legende van de heilige Dimpna en de rijke zorggeschiedenis van de Barmhartige Stede worden uitgebeeld. Net zoals bij de vorige drie edities van GheelaMania ligt het scenario en de regie weer in handen van Luc Stevens, bekend van onder meer Zoo of Life en de Historalia-producties aan het kasteel De Merode.

Sinds begin deze week kunnen Gelenaars zich via www.fanvandimpna.be opgeven als hoofdrol, figurant of simpelweg als helpende hand. De audities voor de hoofdrollen zullen op 17 november plaatsvinden. De kandidaten worden via een persoonlijke e-mail op de hoogte gebracht.

Als extra stimulans verloot de stadsdienst Toerisme & Stadsanimatie vanaf begin november elke week minstens twee prijzen uit de zogenaamde ‘Dimpna’s prijzenkast’ onder de personen die zich reeds hebben ingeschreven. Winnaars blijven in de pot en maken dus ook de week nadien kans op een prijs. De prijzen werden geschonken door lokale Geelse handelaars en omvatten onder meer een elektrische fiets en een etentje in een sterrenrestaurant.

Tickets voor GheelaMania zullen vanaf 26 november te verkrijgen zijn. De Sint-Dimpna Ommegang is gratis.