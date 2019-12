Vredegerecht gesloten, maar wel nog zittingen Wouter Demuynck

13 december 2019

17u08 1 Geel Hoewel het Geelse vredegerecht op de Pas sinds begin deze maand gesloten is, zullen er toch nog zittingen plaatsvinden op Geels grondgebied.

De zittingen op woensdagvoormiddag vinden plaats op Molderdijk 7 in Mol, maar vanaf 1 maart 2020 vinden enkel de zittingen op de eerste woensdag van de maand nog plaats in Mol.

Op de andere woensdagvoormiddagen vinden de zittingen plaats in de trouwzaal van het stadhuis in Geel. Daar gaat het telkens om openbare zittingen in verband met zaken zoals onbetaalde facturen, retributies parkeren en huurzaken.

Het stadsbestuur had enkele jaren geleden een nieuwbouw voor het vredegerecht in Ecodroom klaar, maar nadien besliste minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om het vredegerecht in Geel te sluiten en te centraliseren in Mol. De nieuwbouw wordt nu gebruikt als Huis van het Kind.

