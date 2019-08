Vrachtwagen kantelt aan fly-over JVN

19 augustus 2019

09u11 8

Aan de fly-over in Geel, nabij het op- en afrittencomplex Geel-West van de E313, is maandagochtend rond 6 uur een vrachtwagen gekanteld. Het duurde even voordat de trekker-oplegger combinatie met behulp van luchtkussens weer op de wielen stond. Het ongeval veroorzaakte flink wat verkeershinder in de buurt.