Voorwaarden voor mantelzorgpremie versoepeld: 1.200 in plaats van 200 mantelzorgers komen nu in aanmerking Wouter Demuynck

11 juni 2019

16u10 0 Geel Het stadsbestuur gaat vanaf 1 september 2019 de voorwaarden om een mantelzorgpremie te kunnen aanvragen versoepelen. Op die manier wil het meer ondersteuning bieden aan mantelzorgers.

Vanaf 1 september 2019 hoeven mantelzorger en zorgbehoevende niet meer onder één dak te wonen. De premie zal ook niet meer gebonden zijn aan het inkomen van de aanvrager. “Dankzij de gewijzigde voorwaarden zullen ongeveer 1.200 mantelzorgers in aanmerking komen voor de premie terwijl er bij de oude regeling jaarlijks slechts ongeveer 200 begunstigden waren. De premie vormt een waardering voor de inzet van de mantelzorger en een schouderklopje om dit te blijven volhouden”, klinkt het bij de stad. Je kunt de premie aanvragen via de stedelijke website of hiervoor een afspraak maken bij het Sociaal Huis. De nieuwe stedelijke mantelzorgpremie wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 juni.

Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorger op 23 juni vind je in de stedelijke gebouwen en bij de lokale handelaars kaartjes waarmee je een mantelzorger in de bloemetjes kan zetten. Het bestuur wil ook op nog andere manieren meer ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Het hele jaar door wil het lokaal dienstencentrum Luysterbos ruimte en plaats voorzien aan mantelzorgers voor hun vragen. Vanaf 2020 zal het dienstencentrum jaarlijks meerdere activiteiten organiseren om mantelzorgers te ondersteunen, met de Dag van de Mantelzorg als hoogtepunt. Dat kunnen informatieve bijeenkomsten zijn, maar ook culturele of ontspanningsactiviteiten.