Voorbereiding trouwfeest loopt uit de hand: man heeft blijvend litteken na zweepslag in gezicht Jef Van Nooten

21 februari 2020

11u45 3 Geel Een 25-jarige man uit Geel moest zich vrijdag voor de rechtbank verantwoorden voor een opvallende vorm van slagen en verwondingen. De man sloeg zijn slachtoffer vol in het gezicht met een zweep. “Het slachtoffer houdt er een blijvend litteken aan over.”

Het slachtoffer zou op 30 november 2018 een geluidsinstallatie voor een trouwfeest ophalen bij de stiefvader van A.A. (25) uit Geel. Hij raakte er zwaargewond. “Beklaagden en slachtoffer kennen elkaar. Er waren al langer spanningen tussen hen”, verduidelijkt de openbare aanklager. “Tijdens een discussie nam A.A. een zweep van de muur die er ging als decoratie. Hij haalde er twee keer mee uit. De eerste keer op de linkerarm en -hand van het slachtoffer, de tweede zweepslag belandde vol in het aangezicht. Het slachtoffer zal er een blijvend letsel aan overhouden.”

Bedreigd

De aanklager vraagt een gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro. De beklaagde hoopt op begrip van de rechter. Hij zegt dat hij geprovoceerd werd. “Ik had het niet mogen doen, maar ik vind wel dat ik in mijn recht was. Ik voelde me bedreigd. Ik wilde me enkel verweren met de zweep. Het was niet mijn bedoeling om hem in het gezicht te raken.”

Vonnis op 20 maart.