Voor het eerst in 100 jaar geen opendeurdag in katholiek secundair onderwijs van Geel Wouter Demuynck

20 maart 2020

17u38 1 Geel Voor het eerst in 100 jaar zal het katholiek secundair onderwijs in Geel, nu verenigd in scholengemeenschap Kogeka, geen Open Dag kunnen organiseren wegens het coronavirus. Kogeka hoopt in het derde trimester info- en inschrijfmomenten te kunnen houden.

In 1920 organiseerde de Vak- en Nijverheidsschool van Sint Jozef voor het eerst een tentoonstelling toen de school één jaar bestond. Die opendeurdag vond jarenlang op Pinkstermaandag plaats en nadien een hele tijd op 1 mei. Sinds het ontstaan van scholengemeenschap Kogeka in 1999 organiseerden ook alle andere katholieke secundaire scholen in Geel en Kasterlee de Open Dag, die de laatste jaren plaatsvond op de laatste zondag van april.

Wegens de gekende coronaproblematiek, moet de traditie van de Open Dag na exact 100 jaar doorbroken worden. De scholengemeenschap hoopt in het derde trimester info- en inschrijfmomenten te kunnen organiseren. Er wordt ook gewerkt aan een systeem van online inschrijven. Meer informatie daarover vind je op www.kogeka.be.