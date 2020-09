Vliet Dubbel sleept gouden medaille in de wacht in World Beer Awards: “Nooit durven dromen”

Jul Molenberghs (84). Elke gerespecteerde brouwer uit de Kempen en daarbuiten kent hem wel. En heeft er meer dan respect voor. Kleinzoon Pieter zit ondertussen mee in de zaak. Ze willen vooral goed en degelijk bier brouwen, maar ondertussen is de thuisbrouwerij weer een internationale erkenning rijker. Na goud voor hun Vliet Tripel vorig jaar, winnen ze dit jaar goud met hun nieuwste bier Vliet Dubbel. Hierbij laten ze enkele grote merken zoals St-Bernardus en Delirium achter zich.

De Vliet dubbel, is een ongefilterd streekbier naar een recept van huisbrouwerij De Vliet uit Geel. Een origineel donker bier van hoge gisting, gebrouwen met verschillende moutsoorten, en met toevoeging van kandijsuiker. Zachte hopsoorten zorgen voor de volmondigheid en het evenwichtig karakter. Door de hergisting op fles heeft het bier een tintelende afdronk en een lange bewaartijd. “Vorig jaar waren we al aangenaam verrast dat we als kleine brouwerij enkele grote merken konden achter laten. Voor dit jaar had mijn kleinzoon en zaakvoerder Pieter ons nieuwste bier ingeschreven. Dat we hiermee ook meteen goud kunnen behalen had ik zelf nooit kunnen denken”, zegt Jul.

Verfijnd

Kleinzoon Pieter is minstens even trots. “Sinds we vorig jaar in oktober onze Vliet Dubbel lanceerden kregen we enkel positieve feedback van onze klanten. Dit bracht me op het idee om onze Vliet Dubbel in te schrijven op deze internationale bierwedstrijd. Dat we konden winnen met een bier dat nog maar één jaar op de markt is, is het bewijs dat de recepten van mijn grootvader door de jaren heen tot in de puntjes zijn verfijnd.”