Vlees van Kempens lam: “De ooien mogen grazen, de rammen worden geslacht”

31 augustus 2019

07u01 0 Geel De vzw Kemp doet met haar kudde van 1.500 schapen in heel de provincie aan landschapsbeheer. De natuurvereniging gebruikt daarvoor ooien. De rammen worden namelijk geslacht om te verkopen als ‘Vlees van Kempens lam’. “We slachten vijfhonderd lammeren per jaar”, zegt Maarten D’Hondt.

Toen vzw Kemp in 2001 werd opgericht, was het niet meteen de bedoeling lamsvlees te produceren. De vzw werd opgericht om de Kempense cultuur, het erfgoed en de geschiedenis te bewaren en zelfs te versterken. Het wolwashuisje langs de Molse Nete is daar een perfect voorbeeld van. In 2008 begon de vereniging ook met natuurbegrazing met een kudde schapen. Ze gebruikt daarvoor het Kempens heideschaap, een schapenras dat al in 1800 op de Kempense heide voorkwam. “We zijn kleinschalig begonnen, maar sinds 2010 zijn we het professioneler gaan aanpakken en is het aantal schapen stelselmatig gegroeid”, vertelt Maarten D’Hondt van vzw Kemp. “Op dit moment hebben we 1.500 ooien. Die grazen voor dertig klanten, verspreid over heel Kempen: van Hoogstraten tot Herselt en van Overpelt tot Hemiksem.”

Meisjes en jongens

Behalve de begrazingsprojecten zijn de schapen van Kemp vooral ook bekend om hun vlees. Sinds 2013 is het Vlees van Kempens lam erkend als streekproduct. “Wanneer onze ooien lammeren, komen daar de helft meisjes en de helft jongens uit. De meisjes gebruiken we om te begrazen omdat je met hen het voordeel hebt dat ze na een tijdje zelf lammetjes voortbrengen. De jongetjes heb je minder nodig. De meeste van hen worden daarom geslacht.”

De ramlammeren komen de provincie Antwerpen niet uit. Ze worden geboren in de stal van Kemp in Geel. “Daarna gaan ze met de moeder mee grazen tot ze slachtrijp zijn”, legt D’Hondt uit. “Dan worden ze geslacht bij slachthuis Salembier in Antwerpen en versneden door slager Van Hoof in Mol. De productie is ambachtelijk en regionaal.”

Partners

Kemp slacht vijfhonderd lammeren per jaar en het is niet de bedoeling dat dit aantal nog stijgt. “We zoeken partners om samen te werken, zodat ook zij dit streekproduct kunnen kweken en op de markt brengen. Maar zelf meer schapen houden, is niet meer mogelijk.”

Kemp vzw verkoopt het lamsvlees op vrijdagnamiddag in haar eigen erfwinkeltje in Geel. Verder kun je het vlees bestellen op www.vandeboer.be, een webshop waarbij producten rechtstreeks van de boer aan de consument worden verkocht. “We verkopen het vlees ook via slagerij Van Hoof in Ginderbuiten (Mol) en een deel gaat naar horecazaken. Ook onze Kemp-burger is populair, een lamsburger die door Baron Wiels (een foodtruck uit Dessel, nvdr) wordt aangeboden op streekproductenmarkten en feestjes.”

