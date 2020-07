Vlaamse restauratiepremie van 191.000 euro voor Sint-Dimpnakapel Wouter Demuynck

29 juli 2020

15u31 0 Geel Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft een premie van 191.773,71 euro voor de restauratie van de Sint-Dimpnakapel in Geel toegekend. De kapel bevindt zich al een tijdje in slechte staat.

De Sint-Dimpnakapel, gelegen aan de Sint-Gerebernusstraat tussen Zammel en Oosterlo, kampt met stabiliteitsproblemen en vocht. Het dak en de gevels zullen daarom worden gerestaureerd, net zoals het interieur en het altaar.

Beschermd monument

Volgens de legende verbleven de heilige Dimpna en Sint-Gerebernus in een kluizenaarshut in Zammel tot ze in Geel vermoord werden. In de 17de eeuw werd in de buurt van die kluizenaarshut een kapel gebouwd voor de heilige Dimpna. De huidige kapel, waar een altaar staat met een beeld van de heilige Dimpna, dateert uit 1692 en werd in 1780 herbouwd en gerestaureerd. Sinds 2003 is de kapel beschermd als monument.

“De kapel heeft een grote historische en volkskundige waarde. De historische groei van Geel als centrum voor de genezing van geesteszieken kent zijn oorsprong in de intense verering van de Heilige Dimpna”, aldus minister Diependaele.