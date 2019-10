Vijftiger mag bankkaart niet lenen om te tanken, slaat andere klant twee weken arbeidsongeschikt Jef Van Nooten

01 oktober 2019

11u04 2 Geel Een voormalig kroegbaas van een café in Lommel riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden voor geweld aan een tankstation in Geel. De man ging door het lint toen hij niet mocht tanken met de bankkaart van een andere klant.

De vechtpartij deed zich op 5 juli 2018 voor aan een benzinestation in Geel. De 50-jarige G.D.W. uit Pelt wilde er zijn auto vol tanken, maar had enkel cash geld bij zich, geen bankkaart. Hij vroeg aan een voorbijganger of die zijn bankkaart wilde uitlenen. In ruil zou hij de kosten voor de benzine in cash geld terugbetalen. De voorbijganger vreesde dat het om vals geld ging en wuifde het verzoek weg. “D.W. heeft de man daarop een slag in het gezicht gegeven”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck.

Het slachtoffer kreeg ook nog een trap tegen het been. Hij was twee weken arbeidsongeschikt na het geweld. “Samen met zijn echtgenote is hij kunnen vluchten toen de beklaagde dreigde een knuppel uit zijn auto te halen”, zegt de advocate van het slachtoffer.

Beklaagde G.D.W. beweert dat hij alleen een duw heeft gegeven. “Ik voelde me in het nauw gedreven toen ook de passagier van de andere auto uitstapte. Ik heb een duw gegeven en ben weg gereden”, verklaarde hij.

Het openbaar minsterie vorderde een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro. De advocaat van G.D.W. vraagt een opschorting van straf. “Mijn cliënt is al heel zijn leven actief in de horeca. Momenteel heeft hij een broodjeszaak in Neerpelt. Voordien baatte hij zes jaar een café uit in de uitgaansbuurt in Lommel. Nooit gedroeg hij zich daar agressief. Hij wil opnieuw een café openen. Daarvoor heeft hij een blanco strafblad nodig.”

Vonnis op 29 oktober.