Vijftien Kempense speelplaatsen worden groener gemaakt: “Aandacht voor spel en beweging, maar ook rustige zones” Wouter Demuynck

31 januari 2020

15u36 0 Geel De komende jaren zullen vijftien speelplaatsen in zes Kempense gemeenten deels opgebroken worden om ze van meer groen te voorzien. Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete ontving voor het project 250.000 euro van de Vlaamse overheid.

De voordelen van groenere speelplaatsen zijn legio. Volgens wetenschappelijk onderzoek stimuleert een groene speelplaats onder meer de sociale ontwikkeling en welbevinden en remt het stress, vermoeidheid, angst en pestgedrag. Ook voor het milieu is het uiteraard een goede zaak.

Kinderen denken mee

In de stedelijke basisschool van Larum (Geel) zal de ontharding voornamelijk gebeuren op de speelplaats van de lagere school. “Daar wordt een gedeelte opengebroken en vervangen door groene speelelementen. Het is de bedoeling dat de kinderen, in een participatief proces, mee gaan nadenken over de precieze invulling van de vernieuwde speelplaats. Naast ruimte voor spel en beweging, zal er ook aandacht zijn voor het creëren van rustigere zones”, klinkt het bij de stad. De uitvoering ervan is gepland in de zomervakantie van 2021.

7.500 m² onthard

Naast de school in Larum zijn nog elf Kempense scholen betrokken bij het project: gemeentelijke basisschool Klimopschool in Bouwel en Grobbendonk, gemeentelijke basisschool De Knipoog in Vorselaar, gemeentelijke basisschool in Gierle (Lille), gemeentelijke basisschool Het Trapleerke in Lille, GVBS De Wingerd in Poederlee (Lille), GVB De Springplank in Lille, Freinetschool De Vlindertuin in Lille, GVBS De Knipoog in Olen en vrije basisschool Millekemol en gemeentelijke jongensschool site Mollekemil in Mol-Millegem. Samen breken ze 7.500 vierkante meter aan verharding op.