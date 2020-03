Vijfjaarlijkse Dimpnadagen uitgesteld naar volgend jaar wegens coronacrisis Wouter Demuynck

17 maart 2020

16u38 3 Geel Het stadsbestuur van Geel heeft besloten om de vijfjaarlijkse Dimpnadagen, die van 10 tot en met 31 mei zouden plaatsvinden, uit te stellen naar volgend jaar. Wegens het coronavirus liggen de voorbereidingen immers momenteel stil.

Achter de schermen wordt al enkele maanden gewerkt aan de Dimpnadagen, maar door de coronamaatregelen zijn de repetities van GheelaMania voor onbepaalde tijd stilgelegd. Ook het afwerken van de vele kostuums voor de acteurs en figuranten van GheelaMania en de Ommegang is stopgezet.

Kostbare tijd verloren

“De kostbare tijd die hiermee verloren werd kan helaas niet meer ingehaald worden, waardoor het niet langer haalbaar is om de Ommegang en GheelaMania op de geplande data te laten plaatsvinden”, klinkt het bij het stadsbestuur, dat daarom de Dimpnadagen zal uitstellen naar volgend jaar.

“Het is droevig nieuws voor de meer dan duizend vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn en samen met de stadsdiensten al maanden aan de uitwerking ervan aan het werken waren. Gezondheid gaat echter voor alles, zeker in een stad die zorg hoog in het vaandel draagt.”

Oplossing op lange termijn

Wanneer de coronacrisis achter de rug is, zal er overlegd worden om een nieuwe timing voor de Dimpnadagen vast te leggen. “Wat al wel vaststaat is dat een uitstel met enkele weken geen optie is en de oplossing eerder op langere termijn gezocht moet worden. Heel wat puzzelstukjes moeten opnieuw in elkaar gepast worden: de beschikbaarheid van fuifzaal de Waai en parochiecentrum Sint-Amands die tijdens GheelaMania gebruikt worden, de agenda’s van de regisseurs en acteurs, de beschikbaarheid van essentiële materialen zoals de spektakeltent en tribune voor GheelaMania...”

Tickets

Voor een voorstelling van GheelaMania hadden al heel wat mensen een ticket gekocht. De stad gaat met de betrokken ticketfirma bekijken op welke manier de tickets omgeruild kunnen worden. Wie al een ticket gekocht heeft dient voorlopig geen actie te ondernemen en ontvangt binnenkort een e-mail vanuit de stad met meer info.”