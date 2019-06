Vijf scholen uit Geel hebben zich al ingeschreven voor Rode Neuzen Dag Wouter Demuynck

21 juni 2019

17u37 0 Geel De vierde editie van Rode Neuzen Dag, die plaatsvindt op 29 november, verlegt de focus dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. In Geel doen voorlopig al vijf scholen mee met de actie.

De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Ook heel Vlaanderen wordt opgeroepen om acties te organiseren. Dat dat nodig is, blijkt uit een grootschalig iVOX-onderzoek bij 1.000 jongeren in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat 1 op de 2 jongeren (48%) het gevoel heeft dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school. Fysiek gezien voelt één derde van de jongeren (34%) zich ongemakkelijk over zijn uiterlijk op school, bij meisjes stijgt dat naar 43%. Als het gaat om sociale contacten vinden 7 op de 10 jongeren (67%) dat ze veel goede vrienden hebben. 3 op de 10 jongeren (30%) zijn wel bang om er niet bij te horen op school.

Rode Neuzen Dag wil van zoveel mogelijk scholen Rode Neuzen Scholen maken. Dat zijn scholen die zich engageren om de weerbaarheid bij hun leerlingen te versterken. Ze doen dit niet alleen. “We beseffen maar al te goed dat scholen nu al een drukke agenda hebben. Maar we willen hen vanuit Rode Neuzen Dag zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen in het organiseren van acties. Het beste nieuws? Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun eigen gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert”, licht Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn toe.

In Geel nemen voorlopig al vijf scholen deel. Sint Jozef Geel, BuSO Oosterlo, GO! atheneum Geel, vrije basisschool Sint-Hubertus in Ten-Aard en Sint Dimpna Geel hebben reeds toegezegd.