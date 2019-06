Vijf scholen uit Geel hebben zich al ingeschreven voor Rode Neuzen Dag: “Dit is een schitterend initiatief” Wouter Demuynck

21 juni 2019

17u37 6 Geel De vierde editie van Rode Neuzen Dag, die plaatsvindt op 29 november, verlegt de focus dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. In Geel doen voorlopig al vijf scholen mee met de actie. “Door acties samen met de leerlingen op te zetten kunnen wij hen tonen dat we hun welzijn hoog in het vaandel dragen”, klinkt het bij Sint Aloysius Geel.

De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Ook heel Vlaanderen wordt opgeroepen om acties te organiseren. Dat dat nodig is, blijkt uit een grootschalig iVOX-onderzoek bij 1.000 jongeren in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat 1 op de 2 jongeren (48%) het gevoel heeft dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school. Fysiek gezien voelt één derde van de jongeren (34%) zich ongemakkelijk over zijn uiterlijk op school, bij meisjes stijgt dat naar 43%.

In Geel is Sint Aloysius Geel een van de vijf scholen die meedoet. “We vinden het initiatief van Rode Neuzen Dag schitterend”, zegt Jonas Ruëll van de leerlingenbegeleiding van Sint Aloysius Geel. “We merken zelf dat het welbevinden van jongeren er steeds meer op achteruit gaat omwille van de grote druk die hen wordt opgelegd en dat vanuit verschillende hoeken: ouders, vrienden, sociale media of de jongere zelf. Door acties samen met de leerlingen op te zetten kunnen wij hen tonen dat we ons hiervoor willen engageren en dat we hun welzijn hoog in het vaandel dragen.”

De school hield dit schooljaar al een tombolaverkoop in het kader van Rode Neuzen Dag. “Met de opbrengst van onze actie richten we volgend schooljaar een gezellig lokaaltje in waar leerlingen rustig met elkaar in gesprek kunnen gaan, opdat ze versterkt zouden worden in het oplossen van conflicten. Volgend schooljaar starten we ook met peer mediation. Geïnteresseerde leerlingen worden dan opgeleid om anderen te ondersteunen in het oplossen van conflicten. Als leeftijdsgenoten dat doen, is dat volgens onderzoek effectiever dan wanneer volwassenen deze rol opnemen”, aldus Jonas Ruëll.

“Ook hebben wij dit schooljaar al een projectaanvraag ingediend bij Rode Neuzen om meer rust op onze speelplaats te creëren door een gezellige zithoek en meer groen te voorzien. Die aanvraag werd tot onze grote vreugde goedgekeurd en met die plannen gaan we dan ook volgend schooljaar al aan de slag om een eerste aanzet van dit project te realiseren.

Ook voor de komende editie van Rode Neuzen Dag heeft Sint Aloysius al enkele activiteiten in gedachten. “We denken momenteel al aan een hotdogverkoop en een friscoverkoop. Ongetwijfeld borrelen de creatieve ideeën nog op. Wat we precies met dat ingezamelde geld gaan doen is nog niet helemaal vastgelegd, maar ons project van een speelplaats waar iedereen iets van zijn gading kan vinden willen we graag verderzetten. De kans dat onze acties in dit kader worden opgezet, is dan ook de meest waarschijnlijke piste.”

Naast Sint Aloysius Geel hebben ook BuSO Oosterlo, GO! atheneum Geel, basisschool Sint-Hubertus in Ten-Aard en Sint Dimpna Geel zich ingeschreven.