Vier Kempense restaurants behouden hun Michelinster Wouter Demuynck

18 november 2019

17u29 5 Geel De nieuwste editie van de culinaire Michelingids heeft in de Kempen geen wijzigingen met zich meegebracht. De vier restaurants die al één Michelinster hadden, behouden die ook.

In onze regio hadden La Belle in Geel, Hof Ter Hulst in Hulshout, De Pastorie in Lichtaart (Kasterlee) en Colette in Westerlo al één Michelinster. Zij mogen blijven pronken met hun ster. Kempense nieuwkomers of afvallers zijn er eveneens niet in de nieuwe gids.

Peter Vangenechten, chef van La Belle, is fier dat zijn restaurant zijn ster behoudt. “Wat ik enorm apprecieer, is het mooie commentaarstuk in de gids zelf. Het feit dat La Belle omschreven wordt als een mooi internationaal verhaal op het Kempens platteland, is een serieuze opsteker voor mezelf en voor mijn team. Michelin sprak ook zijn waardering uit voor een intieme sfeer die we creëren met onze stijlvolle inkleding van het restaurant.”