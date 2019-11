Vier keer geweld zonder aanleiding: Gelenaar riskeert 6 maanden cel Jef Van Nooten

05 november 2019

14u06 1 Geel Een man uit Geel riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden voor herhaaldelijk geweld. K.B. ging een paar keer zonder enige aanleiding door het lint.

De eerste feiten dateren van maart 2018. K.B. uit Geel had kort voordien een man leren kennen op straat. Op een dag bracht hij de man een bezoek bij hem thuis. “Plots ging hij door het lint. Hij gaf de man meerdere vuistslagen en toen het slachtoffer op de grond lag, gaf hij ook nog stampen”, zegt aanklager Hanne Van Loy.

De man vernielde ook de inboedel in de woning van zijn recente vriend. Begin april 2018 ging hij terug naar de woning om een vernielde kast en bed te herstellen. “Opnieuw werd hij plots woest. Hij heeft het slachtoffer bij de keel gegrepen, aan de oren getrokken en in het gezicht geslagen”, aldus nog de openbare aanklager.

Keel

In september 2018 maakte hij zich voor een derde keer schuldig aan geweld tegen dezelfde man. Die had K.B. intussen nochtans in huis genomen nadat hij uit zijn OCMW-woning was gezet. In oktober 2018 maakte K.B. nog een nieuw slachtoffer. “Dit keer stapte hij af op twee mannen die op straat aan het praten waren. Uit het niets haalde hij uit en kneep enkele seconden een keel dicht.”

Over de eerste drie incidenten kan K.B. zich naar eigen zeggen niks herinneren. Voor het geweld op straat heeft hij wel een uitleg. “Ik dacht dat die twee mannen ruzie aan het maken waren.” Het parket vordert een celstraf van 6 maanden.

Vonnis op 3 december.