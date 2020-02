Vier gewonden bij zwaar ongeval op E313 Jef Van Nooten

08 februari 2020

07u52 2

Bij een zwaar verkeersongeval op de E313 zijn vrijdagnacht vier personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 1 uur ter hoogte van Geel. Een auto reed er achteraan in op een andere wagen. De klap was enorm zwaar. De auto’s waren na het ongeval zo gehavend dat verscheidene inzittenden niet op eigen kracht uit het voertuig geraakten. Ze moesten door de brandweer worden bevrijd. Vier personen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Terwijl de politie nog bezig was met de vaststellingen van dit ongeval, gebeurde ook een eindje verderop in Grobbendonk een zwaar verkeersongeval op de autosnelweg. Daarbij kwam een motorrijder om het leven.