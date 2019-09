VIDEO. Nederlandse tanker knalt tegen ponton op Albertkanaal onder brug in Geel-Stelen Wouter Demuynck

26 september 2019

14u03 2 Geel Op sociale media is een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe een Nederlandse tanker een ponton ramt op het Albertkanaal in Geel-Stelen, waar momenteel de oude brug wordt afgebroken. De beelden blijken afgelopen weekend te zijn gemaakt. De werkzaamheden werden na het incident even stilgelegd, maar zullen geen vertraging oplopen. Er vielen geen gewonden.

Het filmpje verscheen de afgelopen dagen onder meer op de Nederlandse websites VK Magazine en Dumpert. In Geel-Stelen zijn momenteel werkzaamheden aan de gang om de oude brug af te breken. Daarom was er afgelopen weekend tijdelijk geen scheepvaartverkeer mogelijk, maar dat had de kapitein van de Nederlandse tanker Stolt Filia duidelijk niet door. Het schip knalde tegen het drijvend ponton, met een flinke schok als gevolg. Enkele arbeiders op het ponton filmden de aanvaring. Aangezien ze het schip tijdig zagen aankomen, kon iedereen zich in veiligheid brengen en vielen er geen gewonden.

Volgens de Vlaamse Waterweg heeft de aanvaring geen verdere impact op de werkzaamheden, al werden die na het incident wel even stilgelegd. Volgens geruchten zou de Nederlandse kapitein positief op alcohol getest hebben, maar het is niet duidelijk of hij het schip ook bestuurde. De scheepvaartpolitie onderzoekt de zaak nu verder.