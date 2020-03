Via dit online platform kan je je favoriete handelaar een bemoedigend woordje sturen: “Velen missen persoonlijk contact met hun handelaar” Wouter Demuynck

31 maart 2020

14u25 0 Geel Het Geelse communicatiebureau Aroma heeft de website Het Geelse communicatiebureau Aroma heeft de website www.strakswelkominmijnkot.be gelanceerd om bedrijven, zelfstandigen en organisaties te ondersteunen. Ondernemers kunnen er plaatsen wat ze zullen doen als ze na de coronacrisis weer openen, klanten kunnen dan weer een bemoedigend woordje achterlaten aan bedrijven of winkels.

Momenteel zijn er al heel wat initiatieven om winkels in kaart te brengen die ondanks de coronamaatregelen nog open zijn of nog leveren. “En dat is super. Wij willen echter met dit online platform de klemtoon leggen op voornamelijk het menselijke aspect. In gesprekken met onze klanten blijkt dat er toch onzekerheid heerst. Wanneer kunnen we terug open? Gaan onze klanten terugkomen? En aan de andere kant zijn er heel veel mensen die het persoonlijk contact met hun handelaar missen. Wij willen al focussen op een tijd na corona, want die komt er zeker”, aldus Aroma-zaakvoerster Marieke Deckers.

Bemoedigend woordje

Op de website www.strakswelkominmijnkot.be kunnen bedrijven, zelfstandigen, organisaties zich gratis aanmelden. Eens ze aangemeld zijn kunnen klanten, vrienden of familie een bemoedigend woordje achterlaten zodat bedrijfsleiders of zaakvoerders weten dat ze nog niet vergeten zijn. “We vragen aan de organisaties ook om al eens na te denken wat ze gaan doen eens de deuren weer opengaan. Die info kunnen ze met hun klanten delen.”

Rond de website werd ook een campagne opgebouwd. Op Facebook kan je je profielfoto aanpassen met een fotokader, op de website www.strakswelkominmijnkot.be kan je affiches downloaden om ze aan je venster op te hangen of om in de brievenbus van de buren te gaan steken.