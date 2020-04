Verzorgingsproducten van Geelse onderneemster gaan vlot over de toonbank: “Valt op dat mensen nu meer tijd vrijmaken voor lichaamsverzorging” Wouter Demuynck

22 april 2020

18u43 0 Geel De Geelse onderneemster Isabelle Ulenaers, die verzorgingsproducten onder de naam Self op de markt brengt, heeft de eerste maand van de coronacrisis goed doorstaan. De verkoop van de Hand & Body Wash is op een maand tijd zelfs verdubbeld.

Vier jaar geleden bracht Isabelle Ulenaers de eerste verzorgingsproducten van Self op de markt, waarbij ze zich in eerste instantie richtte op mensen met huidproblemen. Nadien volgde haar dag- en nachtcrème, het gezichtsmasker, de lippenbalsem, de Body Butter en de Hand & Body Wash. De eerste maand van de coronacrisis legde haar in elk geval geen windeieren.

“Voor de soft-lockdownmaatregelen van kracht gingen voelden we al een omzetstijging, deels te verklaren doordat wij continu zijn blijven leveren en produceren. Al de verzorgingsproducten die we op de markt brengen, worden in eigen land geproduceerd, waardoor we niet afhankelijk zijn van buitenlandse toeleveranciers. Voor de thuisbezorging werken we vlot samen met Bpost”, zegt Isabelle Ulenaers.

Meer tijd voor lichaamsverzorging

“Het valt enorm op dat mensen nu duidelijk veel meer tijd vrijmaken voor lichaamsverzorging. Naast afstand houden is het regelmatig wassen van je handen één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Naast het wassen is ook het verzorgen van je handen essentieel en dat hebben mensen nu echt wel begrepen, want de verkoop van onze Hand & Body Wash is de voorbije maand bijna verdubbeld. We hebben veel artsen en verpleegkundigen die bestellen en dat is super fijn, omdat ze door onze producten te gebruiken een positief verschil merken.”

Lokaal kopen

Isabelle Ulenaers merkt dat de crisis ertoe leidt dat mensen weer lokaal gaan kopen. “Mensen leven en kopen bewuster. Dat lezen we in de mails en de sociale media-berichten die we dagelijks ontvangen. Naast het feit dat wij 100% natuurlijke verzorgingsproducten op de markt brengen volgens het Zero Plastic Inside-label, is die Made in Belgium een heel belangrijke voor ons publiek.”