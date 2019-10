Vernieuwd mobiliteitsplan omvat fietszone en nieuw circulatieplan: “Geel moet goed bereikbaar, maar beperkt doorrijdbaar zijn” Wouter Demuynck

11 oktober 2019

17u00 0 Geel Het stadsbestuur heeft een voorstel klaar dat als update van het bestaande mobiliteitsplan uit 2012 zal dienen. Die actualisering houdt onder meer de invoering van een fietszone in het centrum in en ook de circulatie in het centrum ondergaat enkele wijzigingen. Komende dinsdag kunnen Gelenaars de plannen inkijken op een infomarkt.

Het stadsbestuur besloot tijdens de vorige legislatuur dat het bestaande mobiliteitsplan uit 2012 aan een update toe is. Tijdens het participatieproces zijn er al gesprekken geweest met de fietsersbond, Unizo, vzw Geel Centrum en de adviesraden. Volgende week, op dinsdag 15 oktober, vindt er een infomarkt in zaal De Waai plaats voor alle Gelenaars.

In het nieuwe mobiliteitsplan staan enkele principes voorop. Zo is de basis van het plan het Stoepprincipe (stappers, trappers, openbaar vervoer, elektrisch vervoer en personenwagens, red.) waarbij de prioriteit gaat naar de zwakke weggebruiker. “We gaan in het centrum van Geel voor een grote fietszone, een aaneengesloten netwerk van fietsstraten”, zegt schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn (CD&V). “De auto mag er wel komen, maar moet steeds achter de fietser blijven. Daarmee willen we de fietsveiligheid verhogen en meer fietscultuur zien. Op sommige plaatsen heeft de fietser geen plek en dat willen we anders zien. We gaan niet meteen alle fietsstraten inrichten, maar starten met een duidelijke zone.”

Voor het centrum ligt er ook een nieuw circulatieplan voor. Er zijn drie luiken: Elsum, Pas-Werft en Sint-Dimpna. De bereikbaarheidsas Drijhoek-Baantveld wordt voor Elsum de belangrijkste toegangsweg tot het centrum van Geel. Zo kunnen andere straten, door een aanpassing van de circulatie, veiliger ingericht worden voor de zwakke weggebruikers. Ook het verkeer van zone Werft wordt rechtstreeks naar de bereikbaarheidsas en zo naar de ring gestuurd, wat het mogelijk maakt om ook in straten van die zone de circulatie aan te passen. Wat Sint-Dimpna betreft, heeft de stad een voorstel over de circulatie klaar om daar meer ruimte te creëren voor de fietsers. “In het verleden zijn er wel wat experimenten geweest qua circulatie. We hebben getracht de wijzigingen zo beperkt mogelijk te houden, alles wordt niet in een keer omgedraaid.” Meer details over het circulatieplan verneem je op de infomarkt van dinsdagavond.

Een ander belangrijk aspect van het plan is om de doorrijdbaarheid in Geel aan banden te leggen. “Het moet ontmoedigd worden om van noord naar zuid Geel te doorkruisen. Anderzijds moet Geel wel bereikbaar blijven, zeker onze centrumparkings. Geel moet goed bereikbaar zijn, maar beperkt doorrijdbaar.”

Op 15 oktober, tussen 17 en 20 uur, kunnen Gelenaars de plannen bekijken in De Waai. Vanaf 16 oktober tot en met 5 november kan je de plannen ook inkijken op www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan. “Wat nu voorligt is een werkdocument waar het schepencollege achter staat, maar dat betekent niet dat het al beslist is. Wijzigingen zijn zeker nog mogelijk.” Na de participatieperiode komt het al dan niet gewijzigde mobiliteitsplan voor de gemeenteraadscommissie in november. In december wordt het dan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad als er geen grote wijzigingen nodig zijn. Nadien wil de stad de plannen zo snel mogelijk invoeren.