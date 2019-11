Vermist tienermeisje (17) ongedeerd teruggevonden HAA

21 november 2019

15u15

Bron: Belga 2882 Geel Het 17-jarige meisje dat gisteren voor het laatst werd gezien aan het station van Geel en sindsdien vermist was, is ongedeerd teruggevonden. Dat meldt de politie.

De politie verspreidde vandaag in samenwerking met Child Focus een opsporingsbericht voor de tiener. De 17-jarige werd gisteren rond 13 uur voor het laatst gezien in het station van Geel, waar ze de trein nam in de richting van Antwerpen. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar.

Deze namiddag liet de politie weten dat het meisje is teruggevonden en dat ze in goede gezondheid verkeert.