Verkeersongeval leidt politie naar grote hoeveelheid drugs Jef Van Nooten

06 oktober 2020

15u57 7 Geel Een 38-jarige man uit Geel werd door de politie opgepakt omdat hij in het bezit was van een grote hoeveelheid drugs. Opvallend: de drugs kwamen aan het licht na een verkeersongeval in Dessel.

De politie in Mol werd op donderdagochtend 1 oktober opgeroepen voor een verkeersongeval met gekwetsten in Dessel. Een interventieploeg ging ter plaatse om vaststellingen te doen. “De inspecteurs merkten verdachte gedragingen op bij één van de betrokkenen”, vertelt een parketwoordvoerder. “Bij verder onderzoek in de omgeving van het ongeval werd een rugzak met een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen.”

Voorwaarden

De verdachte, een 38-jarige man uit Geel, werd gearresteerd. Bij de huiszoeking in de woning van de verdachte werd nog eens een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die heeft de man vrijgelaten onder voorwaarden.