Verkeershinder door boomverzorging langs Turnhoutseweg Wouter Demuynck

06 augustus 2019

16u53 3 Geel Vanaf maandag 12 augustus plant de stad Geel een onderhoudssnoeibeurt van de eikenbomen langs Turnhoutseweg aan beide zijden. Daardoor is er lokaal verkeershinder mogelijk.

De eikenbomen langs Turnhoutseweg vanaf Drossaardshoevedreef tot aan de brug over de Kleine Nete worden gesnoeid. Er blijft één rijstrook vrij voor het verkeer, tenzij het voor de veiligheid beter is om even het verkeer stil te leggen.

De werken worden plaatselijk aangekondigd door een signalisatiewagen en duren vijf werkdagen. Die termijn wordt verlengd als de stad de werken binnen deze termijn niet op een veilige manier kan afronden.