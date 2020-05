Verdeling van mondmaskers begint op 25 mei Wouter Demuynck

21 mei 2020

17u11 0 Geel De stad Geel begint vanaf maandag 25 mei met de stapsgewijze verdeling van de mondmaskers.

Elke Gelenaar ontvangt een mondmasker, twee filters en een handleiding om het mondmasker op een juiste manier te gebruiken. Momenteel worden de pakketten samengesteld per gezin.

De deeldorpen St.-Amands, St.-Dimpna, Holven, Elsum, Winkelomheide, Larum en Ten Aard ontvangen hun pakket als eerste. De andere deeldorpen - Stelen, Zammel, Oosterlo, Bel en Punt volgen later.

Wie als vrijwilliger wil helpen met de bedeling, kan zich daarvoor aanmelden via mondmasker@geel.be. Hoe snel de bedeling zal verlopen is nog niet meteen duidelijk, maar wie op 7 juni nog geen pakket heeft ontvangen kan dat melden via hetzelfde e-mailadres.