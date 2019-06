Veertien speelstraten tijdens de zomervakantie Wouter Demuynck

17 juni 2019

17u57 0 Geel Deze zomer worden er in Geel 14 speelstraten georganiseerd. Kinderen kunnen er dan naar hartenlust spelen zonder rekening te moeten houden met het verkeer en de buren krijgen de kans om wat bij te praten en samen iets te drinken.

Wanneer je een afsluiting van een speelstraat tegenkomt, mag je hier niet inrijden met de auto, bromfiets of moto (uitgezonderd de bewoners zelf). Doe je dat wel, dan bega je een verkeersovertreding. Met de fiets mag je wel door een speelstraat rijden, maar hou er dan rekening mee dat de spelende kinderen voorrang hebben.

Speelstraten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Minstens 80% van de bewoners geven hun akkoord voor het afsluiten van de straat voor het verkeer en enkel straten waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur komen in aanmerking. Vrijwillige meters en peters staan in voor de organisatie.

Er zijn speelstraten in de verschillende deeldorpen en op verschillende momenten. Het gaat om de Anemoonstraat, Beekhoek, De Bocht, Drieskens, Fabriekstraat, Gansakker, Goorkens, Hollandsebaan, Holven, Huttenstraat, Larumsebrugweg, Pastoor Dergentstraat, Scheplakens en Vlinderstraat. De concrete timing en locaties vind je op https://www.geel.be/speelstraten2019.