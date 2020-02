Van meetsysteem voor wijnbouw tot live-tracking in de haven van Antwerpen: IT-studenten ontwikkelen slimme systemen voor bedrijven Wouter Demuynck

27 februari 2020

19u23 0 Geel Donderdagnamiddag stelden de laatstejaarsstudenten van de IT Factory van Thomas More in Geel hun projecten voor die ze de voorbije maanden in opdracht van enkele bedrijven hebben ontwikkeld. Een tijdsregistratiesysteem voor de medewerkers van muziekfestival Gladiolen of live-tracking van voertuigen in de haven van Antwerpen: het zijn maar enkele voorbeelden van de creativiteit van de IT-studenten.

In totaal werkten meer dan 100 studenten in 22 teams aan de opdrachten die ze hadden gekregen van allerlei bedrijven. Zo hebben de studenten voor de wijnbouwindustrie een handig systeem ontwikkeld om het vinificatieproces op te volgen. De bestaande systemen zijn immers niet altijd beschikbaar, niet geïntegreerd of heel duur. In het systeem van de IT-studenten zijn er een hele reeks waarschuwingen ingebouwd zodat de wijnmaker een melding krijgt als bijvoorbeeld de temperatuur of de druk in een vat een alarmwaarde bereikt.

Fruitteelt

Ook het Proefcentrum Fruitteelt, een internationaal erkend onderzoekscentrum voor fruitteelt in Sint-Truiden, vroeg aan de studenten om voor verschillende soorten fruit een real time-monitoringsysteem op poten te zetten. De studenten bouwden meetmateriaal dat over een paar velden geïnstalleerd werd.

“De meetapparatuur vangt informatie op over de grootte van de vrucht, de vochtigheid van de bodem, de temperatuur… en stuurt die via een 2G-netwerk door”, vertellen studenten. “De verzamelde informatie wordt softwarematig verwerkt en online visueel weergegeven. Zo weet de fruitboer of de groei op schema zit, de planten voldoende water hebben, de temperatuur boven het vriespunt blijft, enzovoort.”

Gladiolen

Vzw Keizer Karel, de organisator van het muziekfestival Gladiolen in Olen, was op zoek naar een nieuw tijdsregistratiesysteem voor de 1.250 medewerkers. Zij presteren op tien dagen ongeveer 11.000 werkuren en de organisatie wil hen daarvoor correct vergoeden. Aangezien bestaande systemen niet bruikbaar bleken te zijn, moest de organisatie zich eerder behelpen met Google Webforms, Excel-bestanden of papier.

Dat omslachtig proces kan nu vervangen worden door een app en webapplicatie. De studenten ontwikkelden een efficiënt systeem met onder andere snelle registratie met eID en aanmelden/afmelden door gezichtsherkenning.

Live-tracking in haven van Antwerpen

Voor de haven van Antwerpen bedachten de studenten een systeem om voertuigen op te volgen. Daarmee heeft men op elk moment van de dag een overzicht van welk voertuig zich waar bevindt, welke problemen of defecten zich voordoen en hoeveel procent van de tijd een bepaald voertuig in gebruik is. Met 180 miljoen ton cargo dat er jaarlijks wordt verwerkt worden er immers heel wat machines en voertuigen gebruikt.