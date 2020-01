Van elektronische escape room tot bierpongmachine: studenten Thomas More steken ‘fun’ in hun ontwerp Wouter Demuynck

09 januari 2020

16u25 0 Geel De studenten van Thomas More in Geel hebben zich weer eens van hun creatiefste kant laten zien. Donderdag presenteerden de eerstejaarsstudenten Elektromechanica hun ontwerpen voor een nieuw product waaraan ze tijdens het eerste semester in teams hebben gewerkt. Het codewoord daarbij was ‘fun’.

Tijdens hun project ‘Van idee tot ontwerp’ gingen 29 teams van telkens zes studenten aan de slag om een idee tot een ontwerp uit te werken voor een technisch haalbaar product. Aangezien het hoofdthema dit jaar ‘fun’ is, zijn de meeste projecten dan ook gerelateerd aan de entertainmentsector. Donderdag presenteerden de teams hun eindproduct aan een jury van professionals. De studenten ontwierpen bijvoorbeeld een elektronische escape room, een automatische chipsmengmachine, een compacte sneeuwruimer, een interactieve draaimolen, een automatische biertap in lego, een bewegende bierpongmachine en een microschietkraam.

Automatische kermisattractie

Liam Damen, Michiel Janssens, Seppe Jacobs, Dries Cuypers, Mathis Berthels, Dylan Van Damme en Mathis Caerts ontwierpen met Elephantus de kermisattractie van de toekomst. De attractie is volledig geautomatiseerd: aan de toog staat een touchscreen, waarmee de klant het spel kan starten en kan zien wat hun score bedraagt en hoeveel keer ze nog mogen gooien in de mond van de olifant. Een buis brengt de ballen terug naar de toog en ook het nodige snoepgoed wordt na afloop automatisch geleverd.

“Dankzij de Elephantus moet er geen werknemer meer aanwezig zijn zoals bij een standaard kermisattractie”, zeggen ze. “De Elephantus zal ook heel modulair zijn zodat het makkelijk te transporteren is. Onze doelgroep is vooral pretparken en binnenspeeltuinen. Eventueel zou het ook verhuurd kunnen worden voor bedrijf- of kinderfeestjes.”

Technologie in sociale sector

Een aantal projecten kadert ook binnen ‘Sociaal Ingenieus’, een project voor studenten die geloven dat technologie het leven van mensen kan veranderen. Studenten uit technische richtingen van Thomas More worden daarbij gestimuleerd om technologische projecten uit te voeren in de sociale sector. Wie het hele traject van ‘Sociaal Ingenieus’ volgt, krijgt dat vermeld op een diplomasupplement.