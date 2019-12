Van eetbare verpakking voor festivalsnacks tot vegan kaas op basis van pompoen: Geelse masterstudenten ontwikkelen nieuwe voedingsmiddelen Wouter Demuynck

12 december 2019

16u09 0 Geel Bedenk een nieuw voedingsmiddel dat inspeelt op een behoefte in de markt en dat een positieve ecologische impact heeft - dat was de opdracht die Geelse studenten van KU Leuven in september kregen. De studenten komen nu op de proppen met vier eigen creaties: eetbare verpakking, vegan kaas op basis van pompoen, ontbijtvlokken die een volwaardig ontbijt vormen en een variant op het drankje kombucha.

Voor het project organiseerde KU Leuven Campus Geel dit academiejaar voor het eerst de Innovatie Academie, waarbij coaches van tien bedrijven - onder meer Lutosa, Colruyt Group en McCain - de studenten begeleidden en hun expertise met hen deelden. Dat moet ervoor zorgen dat de studenten in 2020 voor de derde keer op rij de Ecotropheliawedstrijd, een studentencompetitie rond innovatieve voedingsmiddelen, winnen.

Eetbare verpakking

Vier teams van masterstudenten Industriële Ingenieurswetenschappen in de Voedingsindustrie stelden woensdag hun creaties voor in cocoon2440, de ondernemerschapsruimte van KU Leuven in Geel. Zo is Eat a Cup een duurzame oplossing voor festivalorganisatoren, die vanaf 2020 een alternatief moeten vinden voor wegwerpverpakkingen. Sander Dockx, Sien Huysmans, Yoshi Smets en Lisa Van Loon ontwierpen schaaltjes waarin festivaleten geserveerd kan worden en die je nadien zelf kan opeten.

Kaas op basis van pompoen

Het product This Is Not A Cheeze van Laurens Broeckx, Wouter Lommerse, Lise Wuyts en Barbara Hendrickx is een vegan kaasimitatie op basis van pompoen. Hun kaasimitatie speelt in op de tendens van meer en meer consumenten om geen producten van dierlijke herkomst meer te eten, maar qua smaak en voedingswaarde lijkt het wel op een gewone kaas.

Romy Huysmans, Chiara Moons, Nick Kerremans en Gillis Lambrechts bedachten Frispy, de ideale ontbijtvlokken voor millennials en jonge ouders die wat minder tijd hebben. Aangezien ze rijk zijn aan vezels en proteïnes maar geen toegevoegde suikers bevatten, kan een kommetje Frispy’s dienen als een volwaardig ontbijt. De ontbijtvlokken zijn bovendien duurzaam, want ze zijn gemaakt op basis van tweedekans-appels en reststromen van de appelsapindustrie. Lowieze Lenaerts creëerde op haar eentje Loowissh, een variant op kombucha met biologische thee, honing en kruiden uit de tuin. Het drankje kan dienen als alternatief voor frisdranken, zit in glazen en is gemaakt zonder restafvalstromen.

Marktintroductie

Dan rest nog de vraag: zien we deze producten op termijn op de markt verschijnen? “Dat is zeker realistisch, maar dat zal voornamelijk van de gedrevenheid van de studenten afhangen. Voorlopig is het nog een proof of concept dat deel uitmaakt van een opdracht van hun vakkenpakket. Maar als zij zich willen inzetten om de bereiding en hun businessplan verder te optimaliseren, is een marktintroductie zeker reëel”, zegt Eric Lens, docent Productontwikkeling & Innovatie en drijvende kracht achter de Innovatie Academie.

“Bedrijven tonen zeker belangstelling om met de studenten samen te werken. Als bewijs en voorbeeld hiervan kunnen we het groentenbladerdeeg van een van onze studententeams van vorig jaar aanhalen. Een van deze studenten heeft zopas besloten om een opstarttraject te starten en het product op de markt te brengen.”