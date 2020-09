Van dj’en tot grafisch design en film: jongeren kunnen weer terecht bij Jeugdhuis De Vonk voor creatieve cursussen Wouter Demuynck

15 september 2020

16u04 0 Geel Jongeren tussen 14 en 30 jaar kunnen vanaf oktober weer terecht in het Geelse Jeugdhuis De Vonk om enkele creatieve cursussen – zoals dj’en, fotografie of film – te volgen. Samen met jeugdcultuurhuis Villa Basta en Plateau, het artistiek platform van De Vonk, bieden zij vijf cursussen aan van telkens tien sessies.

Al enkele jaren organiseert Jeugdhuis De Vonk samen met Villa Basta en Plateau een creatief cursusaanbod. Dit jaar staan dj’en, producen, film, grafisch design en fotografie op het programma.

De cursussen dj’en en producen starten op dinsdag 13 oktober en zullen telkens doorgaan van 18 tot 20 uur. Fotografie, film en grafisch design starten op donderdag 15 oktober en gaan eveneens door van 18 tot 20 uur. Alle cursussen vinden plaats in Jeugdhuis De Vonk op de Diestseweg in Geel.

Inschrijven

Jongeren tussen 14 en 30 jaar kunnen zich inschrijven voor de cursussen. Voor tien sessies betaal je 125 euro. Ben je student, dan betaal je maar 95 euro. Wie in het bezit is van een vrijetijdspas krijgt bovendien 50 procent korting. Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@villabasta.be met vermelding van de cursus, je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Meer informatie is verkrijgbaar op www.villabasta.be of via mail.