Van 3D-scanner tot hogesnelheidscamera: studenten orthopedie hebben gloednieuwe klinische ruimte Wouter Demuynck

01 oktober 2019

15u52 0 Geel De studenten Orthopedie van Thomas More in Geel kunnen voortaan hun patiënten ontvangen in een gloednieuwe, professionele klinische ruimte. Die bevat onder meer een wachtruimte, consultatieruimte, afgescheiden behandeltafels en enkele technologische snufjes zoals een 3D-scanner.

De bachelor in de Orthopedie leidt studenten op tot orthesist, prothesist, bandagist of schoentechnoloog. De studenten leren er hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke beperking te ontwerpen, met de prothese als bekendste voorbeeld. De opleiding kan in Vlaanderen alleen in Geel gevolgd worden. Hoewel de opleiding heel praktijkgericht is, moesten de studenten vroeger nog patiënten in hun werkruimte ontvangen. Daar komt met de klinische ruimte verandering in. Die is helemaal ingericht zoals bij een orthopedisch bedrijf.

Prothese

“We hebben een wachtruimte, een consultatieruimte en zes ruimtes voor patiënten. Vier behandeltafels zijn afgescheiden van elkaar met een gordijn, daarnaast zijn er ook nog twee ruimtes die echt aparte kamers zijn. Die dienen voor de studenten schoentechnologie of voor de maatname van bijvoorbeeld borstprothesen”, zegt Helga Vertommen, opleidingsmanager van de opleiding Orthopedie.

3D-scanner

In de klinische ruimte zijn ook enkele technologische snufjes aanwezig. Er is een opstelling voor de maatname van voeten voor orthopedische schoenen, een 3D-scanner om handen, armen en voeten, maar ook een schedel op te meten, een 2,5 meter lange drukmat met RS-scan voor dynamische metingen van het gangpatroon van een patiënt en een hogesnelheidscamera met software voor ganganalyse.

“Ook vroeger nodigden we altijd patiënten uit, de studenten kunnen immers niet altijd op elkaar oefenen. Maar toen moesten de patiënten meekomen in de gipsruimte, wat niet echt ideaal was. Ook het stappen met de prothese gebeurde vroeger in ons werklokaal. Nu kunnen we met de ganganalyse precies meten of de drukverdeling in orde is en kijken wat de beste oplossing zou zijn.”

110.000 euro

Het totale prijskaartje van de klinische ruimte bedraagt 110.000 euro. Met de ruimte wordt er niet enkel meer comfort geboden aan de studenten en patiënten, het was ook noodzakelijk om de internationale accreditatie te behouden. “Van het ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics, red.) hebben we momenteel de internationale accreditatie in categorie 1, wat betekent dat onze studenten met hun diploma wereldwijd aan de slag kunnen. Om dat te behouden, was een klinische ruimte echter noodzakelijk.”