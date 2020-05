Vakantie op je bord: reisbureau werkt samen met cateraar voor maaltijdleveringen aan huis Wouter Demuynck

18 mei 2020

16u02 0 Geel Het Geelse reisbureau Happy Weekends brengt binnenkort het vakantiegevoel naar je huis, nu het meer en meer erop lijkt dat een vakantie naar verre oorden deze zomer er niet zal in zitten. Onder de naam The Traveler’s Table levert de reisorganisatie typische gerechten uit vakantiebestemmingen bij mensen thuis, in samenwerking met cateraar Hendrickx Feesten uit Tielen (Kasterlee) en nog enkele Kempische partners.

De bedoeling van The Traveler’s Table is om wekelijks een nieuwe vakantiebestemming te kiezen en uit die streek typische gerechten te koken. Het concept gaat tijdens het komende verlengde Hemelvaartweekend van start met Tirol als eerste bestemming.

“Op het menu staan onder meer traditioneel gedroogde Alpenham, Alta Badia-kaas, Käsespätzle en Apfelstrudel”, somt Kristof Keuppens van Hendrickx Feesten, dat de bereidingen op zich neemt, op. “Toegegeven, met uitzicht op de bergen smaakt het wellicht nog net iets beter, maar ga ervan uit dat we met deze gerechten het vakantiegevoel echt wel naar je terras of living brengen.”

Elk weekend

De reservaties voor het eerste weekend zijn intussen gestart. “The Traveler’s Table zal elk weekend worden georganiseerd van vrijdag tot zondag, behalve tijdens feestweekends zoals Hemelvaart en Pinksteren. Dan doen we telkens vier dagen”, legt Paul Huysmans, zaakvoerder van Happy Weekends en bedenker van het concept, uit. De bedoeling is om minstens de hele maand juni door te gaan met The Traveler’s Table en wellicht de hele zomer. Dat zal echter ook afhangen van de interesse in het concept.

De bestemming voor Pinksteren ligt ook al vast: Catalonië. “In principe nemen we bestemmingen uit ons reisprogramma 2020. Op dit moment is nog niet duidelijk of we er inderdaad naartoe zullen kunnen. In elk geval kan iedereen nu al thuis proeven van de streek, letterlijk nog wel”, aldus Huysmans, die het concept lanceerde amper één week nadat hij op het idee was gekomen. “We wilden snel van start gaan omdat we zelf deels werkloos zijn, maar ook omdat we mensen een tof arrangement aan huis willen aanbieden nu restaurants nog gesloten zijn.”

Kempische samenwerking

Naast Hendrickx Feesten slaat Happy Weekends de handen in elkaar met nog tal van Kempische partners. Zo zorgt Wijnen Jacobs uit Lille telkens voor aangepaste wijnen, doet Colli 200 uit Turnhout de thuisleveringen, regelt One two assist uit Turnhout de administratie en bouwde ADD-Design uit Merksplas de online bestelmodule.

Bestellen doe je via de website van Happy Weekends of telefonisch. Een driegangenmenu kost 37 euro per persoon en is mogelijk vanaf één persoon. De gerechten worden geschikt in een foodbox en kan je op de besteldag afhalen bij Happy Weekends in Geel (Stationsstraat 93) of bij je thuis laten leveren. Die thuisleveringen, die 8,5 euro kosten, zijn mogelijk in het grootste deel van de Kempen.