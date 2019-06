Vader, moeder èn zoon blijven in cel voor moord op Sara Jef Van Nooten

14 juni 2019

16u46 3 Geel In het onderzoek naar de moord op Sara Laeremans (21) uit Geel blijven de drie verdachten aangehouden in de gevangenis. Dat besliste de raadkamer vrijdag.

Het lichaam van Sara Laeremans werd op 22 oktober 2017 aangetroffen in haar appartement. Ze was vermoord. Het duurde bijna een jaar voordat de politie verdachten kon arresteren in het dossier. De verdachten zijn Sara’s ex-vriend Glenn M. (27) uit Izegem, en zijn ouders Patrice M. (52) en Inge M. (47). Glenn en Patrice zouden met de trein vanuit West-Vlaanderen naar Geel zijn gereisd, waarna de feiten hebben plaatsgevonden. Moeder Inge M. zou op de hoogte zijn geweest van de plannen en op de kinderen van Glenn en Sara hebben gepast. Glenn en zijn ouders zittens sinds oktober 2018 achter de tralies. De raadkamer in Turnhout besliste vrijdag dat ze daar nog een tijdje moeten blijven.