Vader en leerkracht haalt in open brief uit naar minister Vandenbroucke: “De jeugd komt niet naar het café om het naar de kloten te helpen” Toon Verheijen

07 oktober 2020

12u33 120 Geel De nieuwe maatregel die vooral de cafés en bij uitbreiding de jeugd treffen, vallen overal in Vlaanderen in slechte aarde. Het deed Danny Vermeijen, leerkracht en vader, in de pen kruipen en vlijmscherp uithalen. “De jeugd komt niet naar café om het naar de kloten te helpen mijnheer Vandenbroucke.”

“Collectieve zelfmoord voor onze jeugd? Zover zal het niet komen. Maar beste regering: stop met de zwarte piet - sorry roetpiet of gekleurde medemens Piet - toe te schuiven naar diezelfde jeugd.”

Danny waarschuwt in zijn brief ook voor de donkere dagen en de donkere gedachten. “Alles afpakken van de jeugd en op de koop toe de beschuldigende vinger uitsteken naar diezelfde jeugd zonder perspectief te bieden voor alles waar ze zich aan moeten houden terwijl er veel meer volwassenen gewoon doen alsof met een mondmasker te dragen er voor de rest geen probleem is. Het is vragen om problemen.”

Danny vraagt zich af naar wat de jeugd nu nog kan uitkijken. “Dat ze nu ook niet meer met klasgenoten en vrienden mogen afspreken op café (slechts één, twee of maximum drie nauwe contacten volgens u, beste Frank)? Terwijl ze een hele week zonder mondmasker op speelplaats elkaar zien en ze ook op de jeugdbeweging zonder mondmasker met meer dan 40 elkaar zien zonder social distancing. Dat hakt er serieus in.”

Positieve dingen

“De jeugd komt niet naar café om het naar de kloten te helpen mijnheer Vandenbroucke. De jeugd komt naar café om in een fijne structuur, aangeboden door hardwerkende café-uitbaters hun vrienden te zien en om samen de kleine positieve dingen te zoeken die er nog overblijven om plezant jong te zijn.”

De cafébazen zullen volgens Danny ook weer politieman moeten spelen. “Want zes personen van hetzelfde gezin aan één tafel, dat mag, maar de cafébaas moet maar regelen wie dan met vier en wie met zes aan 1 tafel mag. Weer wijst de regering met het vingertje naar de jongeren. Want zij zijn het die in een waar bacchanaal in de donkere hoeken van de cafés de superverspreiders zijn. Op restaurant zul je hen niet zien want dat budget heeft een jongere niet.”

Mondmasker

“En ook bizar wordt het als vriendinnen of vrienden uit dezelfde school die elkaar dagelijks zien zonder mondmasker niet bij elkaar thuis op bezoek mogen als er in de horeca geen tafeltje van vier meer beschikbaar is. Dan maar met drie bij een vriendin thuis? Sorry, lukt niet… Net nu is de beste vriend van papa met zijn vrouw spontaan op bezoek. Verdomme, wie van de drie vriendinnen moet ik nu naar huis sturen in de donkere regenachtige herfstavond?”