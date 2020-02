Urban Walk van Geelse obesitaskliniek moedigt wandelen aan Wouter Demuynck

28 februari 2020

17u57 0 Geel Op zondag 1 maart organiseert Baro, de obesitaskliniek van AZ Sint-Dimpna in Geel, in samenwerking met de stad een Urban Walk langs en door gebouwen in Geel. Naar aanleiding van Wereldobesitasdag op 4 maart wil Baro iedereen aanmoedigen om te wandelen.

Om 14 uur starten er twee wandelingen aan het revalidatiecentrum van het AZ Sint-Dimpna: een Urban Walk van 1,6 km en een historische wandeling van 6 km. Elke deelnemer krijgt een gratis stappenteller en een drinkfles van Dopper. Er wordt dan ook aangeraden om al rond 13.30 uur te komen zodat je beide zaken kan ophalen. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is volledig gratis.

30 minuten bewegen

Tijdens de Urban Walk loodsen twee stadsgidsen je door enkele gebouwen in de buurt van het ziekenhuis. Voor de langere wandeling, die je langs historische gebouwen in Geel leidt, krijg je een boekje mee met een wandelkaart en uitleg.

Met de wandelingen wil Baro iedereen aanmoedigen om te wandelen en in het algemeen actief te zijn. Wie elke dag 30 minuten beweegt, heeft immers minder kans op onder andere stress, overgewicht, een te hoge bloeddruk en diabetes type 2.

Kookdemo

Na de wandelingen, vanaf 15.30 uur, kan je een kookdemo over gezonde tussendoortjes bijwonen van de diëtisten van Baro. Om 16 uur zal dokter Thierry Lafullarde meer uitleg geven over obesitas. Enkele patiënten zullen ook getuigen over hun traject bij de obesitaskliniek en de impact van de operatie op hun leven. Het einde is voorzien om 17 uur.