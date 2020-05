Tot dusver ‘slechts’ 11 wilde dieren aangereden in 2020 Wouter Demuynck

22 mei 2020

15u52 0 Geel De politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout heeft tot dusver in 2020 elf meldingen gekregen van aangereden wild, waarvan de helft in de eerste twee weken van mei. En dat lijkt voorlopig op een daling te wijzen.

De aanrijdingen in 2020 gebeurden voornamelijk in de omgeving van de Reivennen en Zammelbroek, en op de Noord-zuidverbinding in Geel, in de omgeving van de Nieuwe Baan in Laakdal, en in de buurt van de Molsebaan in Meerhout. In de meeste gevallen ging het over een overstekend hert of ree.

Waar de teller voor 2020 voorlopig op 11 staat, waren dat er in heel 2019 nog 55. De trend is dus dalend, al zal één en ander ongetwijfeld ook te maken hebben met het rustigere verkeer door de coronacrisis.

Schemering

“Verkeersongevallen met wilde dieren gebeuren vooral bij schemering”, klinkt het bij de politi. “In april en mei is er een lichte toename van het aantal aanrijdingen met reeën omdat jonge bokken in die periode verstoten worden en een eigen leefgebied moeten zoeken. Het is dan ook erg belangrijk om je snelheid te minderen en goed op te letten wanneer je bij schemering in een natuuromgeving rijdt.”

Wanneer het toch tot een aanrijding komt, verwittig je best zo snel mogelijk de politie en vul je een Europees aanrijdingsformulier in. “Hou voldoende afstand van gewonde dieren, want ze zullen instinctief proberen om zich te verdedigen. Contacteer een opvangcentrum voor wilde dieren, en meldt de aanrijding via de website dierenonderdewielen.be.”