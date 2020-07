Toch een beetje Reggae Geel deze zomer: organisatoren gaan terug naar de roots met kleinschalige activiteiten doorheen de stad Wouter Demuynck

15 juli 2020

22u14 1 Geel Liefhebbers van reggaemuziek kunnen deze zomer dan toch hun hartje ophalen in Geel. De organisatoren van het dit jaar afgelaste festival Reggae Geel hebben, in samenwerking met Geel FM en de lokale horeca, met de kleinschalige Rootical Edition een alternatief in elkaar gebokst. Van Jamaicaanse keuken in cultuurcafé De Werft over een reggaemarathon van 24 uur op Geel FM tot optredens in het Stadspark en cafés: er is voor elke reggaefan wat wils.

Ook voor Reggae Geel zat er niets anders op dan de 42ste editie, die normaal eind juli en begin augustus zou plaatsvinden, af te gelasten door de coronacrisis. Toch zal de reggae ook deze zomer aanwezig zijn in de Barmhartige Stede. Met een Rootical Edition gaat het festival, zoals de naam al betaamt, terug naar de roots tijdens het weekend van 1 en 2 augustus.

“Het idee kwam toen wij ter vervanging van het festival enkele avonden de Jamaicaanse keuken in onze zaak wilden brengen”, zegt Theo Verdonck, uitbater van cultuurcafé De Werft. “Aan het lokale radiostation Geel FM hadden we de dan vraag gesteld of zij ook iets rond Reggae Geel wilden doen. Zij gaan een radiomarathon van 24 uur lang over Reggae Geel brengen. Vanaf dan zijn we zowat van het ene in het andere verhaal gerold”, lacht Theo.

Pura Vida

Johan Tackx, mede-organisator van Reggae Geel, bouwde het idee uit tot een heuse Rootical Edition. “Het was lang niet zeker of we iets konden doen. Die radiomarathon was het minimum, maar daarna is het stilaan gegroeid. We kregen dan vanuit de stad het signaal dat het Stadspark beschikbaar was aangezien er al enkele dingen werden georganiseerd”, aldus Tackx.

“Al vrij snel hadden we ook beslist om het lokaal te houden - met de lokale Geelse horeca en met Belgische bands. We hebben onder meer Pura Vida geboekt, bij ons zowat de beroemdste band in het genre. Intussen zijn ze bekend van hun magistrale bewerking van de Willy Sommers-klassieker ‘In een leeuw in een kooi’ in het Eén-programma Iedereen Beroemd.”

Terug naar de roots

Dat er voor lokaal talent werd gekozen, was ook een kwestie van veiligheid. “Op een bepaald moment waren er grote internationale reggaebands beschikbaar, maar we hebben toch beslist om ze niet naar Geel te laten komen”, zegt Kris Eelen, bezieler van Reggae Geel. “Je hebt het dan immers niet meer in de hand wat betreft publiek en we wilden tenslotte ook terug naar de roots. Reggae Geel is ooit ook zo begonnen als de Rootical Edition, namelijk met mensen die een feestje willen organiseren.”

Ook de lokale horeca draagt zijn steentje bij aan de Rootical Edition. “We zijn met die mensen beginnen babbelen en zo is er ook het idee van concerten in cafés ontstaan. Bij de horeca is er ook echt goesting om weer iets te doen. Er zijn concerten in café De Wolwinkel en Bar Gul en Café De Bliek, vlakbij de terreinen van Reggae Geel gelegen, houdt het ganse weekend een Jamaica Bar open. Ook Jeugdhuis De Vonk steekt zijn zomerbar ‘Bar à Gossa’ het hele weekend in een Jamaicaans jasje met een alternatief programma.”

Reggae Geel FM

De Rootical Edition gaat vrijdagavond 31 juli om 18 uur van start met de radiomarathon van 24 uur lang op Geel FM, dat voor de gelegenheid wordt omgedoopt tot Reggae Geel FM. Persoonlijke verhalen, anekdotes en een stukje geschiedenis maar vooral veel muziek zullen de revue passeren.

Cultuurcafé De Werft brengt op vrijdag, zaterdag en zondag de Jamaicaanse keuken - inschrijven voor die eetmomenten kan via info@cafedewerft.be. Ook voor het concert van Pura Vida in het Stadspark op zaterdagavond dient gereserveerd te worden aangezien er slechts 350 tickets beschikbaar zijn. Soul Shakers, bekend van hun wekelijkse show op Studio Brussel, zal het publiek eerst nog opwarmen.

Om het reggaefeestje compleet te maken zullen de Fanfakids, een percussieband van Molenbeekse jongeren die Reggae Geel al enkele keren openden, zaterdag om 11 uur vanaf cultuurcentrum De Werft vertrekken voor een tocht doorheen Geel. Drie mobiele soundsystems zullen eveneens door de straten trekken. Een achttal cafés in Geel die Reggae Geel een warm hart toedragen fungeren daarbij als tussenstop.