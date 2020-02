Tipgevel van appartement in aanbouw stort in Jef Van Nooten

09 februari 2020

22u34 6

Aan Elsum in Geel is zondagavond de gevel van een appartement in aanbouw zwaar beschadigd geraakt. De tipgevel werd volledig vernield. De brokstukken vielen op een aanpalende woning waardoor ook het dak van dat huis beschadigd raakte. Door de hevige rukwinden had de brandweer de grootste moeite om het gat in de gevel terug dicht te maken met een zeil. Het gebruik van de ladderwagen werd te gevaarlijk bevonden, waardoor een klimteam werd opgeroepen om het zeil op de juiste plaats te bevestigen. Bij het instorten van de gevel raakte niemand gewond.